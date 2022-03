Polizeipräsidium Offenburg

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg

Erfolgreiche Durchsuchungen nach gefälschten Impfausweisen

Gaggenau

Gefälschte Impfausweise haben in Zeiten der Coronapandemie Hochkonjunktur. Oftmals fliegen die Betrüger auf, wenn sie sich zum Beispiel in Apotheken ein digitales Impfzertifikat ausstellen lassen wollen. Das Polizeirevier Gaggenau führt seit November 2021 mehrere Dutzend Ermittlungsverfahren wegen des Gebrauchs gefälschter Impfdokumente. Nach intensiven Vorermittlungen haben die Beamten in einer konzentrierten Durchsuchungsaktion Anfang Februar 2022 zugeschlagen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurden beim zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für zunächst acht Wohnungen in Gaggenau, Gernsbach, Weisenbach und Forbach erwirkt. Insgesamt 50 Polizisten, darunter Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, durchkämmten am frühen Morgen die Wohnräume der Verdächtigen. Mit Erfolg: Zahlreiche Beweismittel, unter anderem Impfpässe und Mobiltelefone, wurden hierbei aufgefunden, sichergestellt und ausgewertet. Die aufgefundenen Unterlagen führten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden noch am gleichen Tag zur Durchsuchung vier weiterer Wohnungen. Die Ermittlungen im Vorfeld richteten sich gegen über 50 Verdächtige im Alter zwischen 15 bis 61 Jahren mit unterschiedlicher Nationalität, woraus letztlich die zwölf Wohnungsdurchsuchungen resultierten. Alle ermittelten Personen müssen sich wegen Urkundenfälschung verantworten. Überdies konnten von den Ermittlern auch Fälle aufgedeckt werden, in denen drei Verdächtige im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gefälschte Corona-Testnachweise (negativ) beim Arbeitgeber vorgelegt haben sollen. Ihnen droht jetzt ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung.

