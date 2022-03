Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Handtasche entwendet, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Eine noch unbekannte Frau entwendete am Donnerstagmittag in einem Modehaus in der Lange Straße eine braune Lederhandtasche. Die Handtasche, in der sich eine dunkelbraune Ledergeldbörse mit Bargeld, ein Handy sowie verschiedene persönliche Dokumente befanden, wurde von der Besitzerin gegen 12:15 Uhr kurz außer Acht gelassen. Die Diebin soll etwa 40 bis 50 Jahre alt mit leicht stämmiger Figur gewesen sein. Sie soll dunkelbraune, schulterlange Haare gehabt haben und mit einer Jeans, einer hellen Jacke und hellen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Bei der Frau soll ein leichter Gehfehler aufgefallen sein. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer: 07221 32172 zu melden.

Hinweise der Polizei:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt

- Tragen Sie ihre Hand- und Umhängetasche immer verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich unter den Arm

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell