POL-OG: Baden-Baden - Ohne Führerschein unterwegs

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 13:50 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Baden-Baden ein Rollerfahrer auf, der offensichtlich zu schnell auf der Badener Straße in Richtung Richard-Haniel-Straße unterwegs war. Nachdem der Zweiradlenker über die Eichelbergstraße in die Hauenebersteiner Straße abbog, geriet er zunächst außer Sichtweite, konnte aber wenig später angetroffen und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 16-Jährige, aufgrund der vorgenommenen baulichen Veränderungen am Fahrzeug, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Jugendliche erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch der Halter des Kleinkraftrads kommt nicht ungeschoren davon. Er muss sich wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

/ph

