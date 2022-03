Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Betrügereien über Messenger-Dienst, Warnhinweis

Mittelbaden (ots)

Immer wieder treten im Zusammenhang mit den Mobilfunkgeräten Betrüger auf. In praktisch allen Fällen geht es den Tätern am Ende um die Erlangung von Geld. Derzeit erhalten Geschädigte in der Region über einen Messenger-Dienst von einer ihnen unbekannten Rufnummer eine Nachricht eines angeblichen Familienangehörigen mit dem Inhalt, das alte Handy sei defekt und es gäbe daher eine neue Rufnummer. Im weiteren Verlauf des Kontaktes wird von einer offenen Rechnung berichtet, die zu bezahlen sei. Im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg kam es aktuell zu mehreren Versuchsstraftaten und in einem Fall zu Geldüberweisungen, die natürlich nicht an die angeblichen Familienangehörigen gingen.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin: Seien sie achtsam und überprüfen sie die Umstände bei Geldzahlungen und nehmen Sie vor einer Überweisung Kontakt mit der betreffenden Person auf.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell