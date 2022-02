Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Fast ungebremst aufgefahren

Am Mittwoch reagierte eine Autofahrerin auf der B311 zu spät.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr staute sich der Verkehr auf der B311 von Erbach in Richtung Ulm. Auf Höhe der Abzweigung Wernau bemerkte eine 24-Jährige das zu spät. Sie fuhr mit ihrem Peugeot einem Volvo nahezu ungebremst in das Heck. Den Volvo schob es auf einen VW. Bei dem Unfall erlitt die Verursacherin leichte Verletzungen. Der Peugeot und VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

