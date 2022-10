Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 07.10.2022

Am 06.10.2022 gegen 13:20 Uhr befährt eine 24jährige Seesenerin mit ihrem PKW die B 243 aus Richtung Seesen in Richtung BAB 7. Auf halber Strecke kommt der PKW, aus zur Zeit noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach auf einem angrenzenden Acker. Die Fahrzeugführerin kann sich selbst aus dem PKW befreien und bleibt unverletzt. Am PKW entsteht Totalschaden, geschätzt 25.000,- Euro. Zwecks Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn kurzfristig einspurig gesperrt werden. Feuerwehr, Rettungswagen, sowie Polizei vor Ort.

Am 06.10.2022 kam es gegen 16:25 Uhr auf der Straße Am Wilhelmsbad in Seesen zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Eine ältere Dame schiebt aus Richtung Edeka einen Einkaufswagen mit leeren Flaschen auf dem Fußweg in Richtung Frankfurter Straße. Auf Höhe eines Sanitätshauses wird der Einkaufswagen plötzlich in Richtung Fahrbahn geschoben, wo zeitgleich eine 61jährige Seesenerin mit ihrem PKW in Richtung Edeka fährt. Trotz Bremsung des PKW wird der Einkaufswagen gegen den PKW geschoben. Es entstehen deutliche Eindellungen und Kratzspuren. Sachschaden ca. 1000,- Euro. Der Vorfall kann durch mehrere Zeugen beobachtet werden. Die Verursacherin entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung und gab vor Ort nicht ihre Personalien an. Am Unfallort und danach soll die Verursacherin permanent laut geschimpft/geschrien haben. Die Verursacherin soll ca. 60-65 Jahre alt sein, soll graue Haare haben und war mit einer schwarzen Hose, sowie einer grünen Weste bekleidet. Es wurde ein Ermittlungsverfahren bzgl. einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise/Beobachtungen über den Verkehrsunfall, sowie über die flüchtige Person bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

