Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220810 - 0892 Frankfurt-Bornheim: Zwei Gartenhütten brennen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 10. August 2022, gegen 05.00 Uhr, meldete eine Zeugin telefonisch der Rettungswache den Brand zweier Gartenhütten in einem Kleingartenverein in der Kohlbrandstraße. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich die erwähnten Gartenhütten bereits in Vollbrand., die Feuerwehr versuchte, ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern, was auch gelang. Die beiden Gartenhütten brannte vollständig nieder, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 EUR. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell