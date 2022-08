Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220810 - 0891 Frankfurt-Westend: 53-Jähriger will Geld zurück

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 9. August 2022, gegen 17.25 Uhr, begab sich ein 53-Jähriger zu einem Supermarkt in der Eschersheimer Landstraße.

Davor saß ein 34-jähriger Mann, der dort um Geld bettelte. Der 53-Jährige übergab daraufhin dem 34-Jährigen einen Bargeldbetrag in Höhe von 15 EUR. Als der 34-Jährige begann, seine Scheine zu zählen, konnte der 53-Jährige sehen, dass der Bettler bereits einiges an Geld eingenommen hatte. Zunächst ging der 53-Jährige in den Markt, begann sich aber bereits hier über seine Spende zu ärgern. Als er dann den Markt wieder verließ, wollte er von dem 34-Jährigen sein Geld wieder zurück, was dieser jedoch verweigerte. Als der 53-Jährige handgreiflich wurde, schritten Zeugen ein. Der Beschuldigte wird sich nun wegen Räuberischer Erpressung zu verantworten haben.

