Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Diebstahl

Zicherie (ots)

Unbekannte entwendeten bereits am 13.05. ein landwirtschaftliches Gerät von einem Privatgrundstück. Dieses liegt an der Bundesstraße 244, zwischen Zicherie und Brome. Der Geschädigte wurde gegen 15:10 Uhr auf einen weißen Transport auf seinem Grundstück aufmerksam. Als er in die Richtung des Fahrzeuges ging, stiegen vermutlich mehrere Personen in dieses ein und entfernten sich damit in Richtung Tülau. Später bemerkte der Geschädigte das Fehlen eines Arbeitsgeräts des Betriebs.

Die Polizei Brome sucht nun Zeugen denen am 13.05. ein weißer Transporter im Umfeld der genannten Orte aufgefallen ist. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter 05833 95550-0.

