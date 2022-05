Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach versuchtem Einbruch

Groß Oesingen (ots)

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende in ein Haus in Groß Oesingen einzubrechen. Dazu wollten sie eine hölzerne Zugangstür zu dem Keller eines Hauses in der Molkereistraße gewaltsam aufhebeln. Dies misslang jedoch, sodass die Räume hinter der Tür nicht betreten wurden. Die Täter verließen den Tatort anschließend unerkannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 15:30 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber, die vor oder im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden sich bitte unter 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell