Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verletzten Storch gerettet

Bückeburg, Evesen (ots)

Am Samstag, den 25.06.2022, gegen 16:30 Uhr, meldete eine Anwohnerin der Eveser Straße in Petzen der Polizei Bückeburg einen jungen Storch, der bereits einige Zeit auf einem Hof herumspazierte. Der Storch machte auf die Meldende einen kranken Eindruck, da das Tier komische Laute von sich gab. Die Beamten konnten den Storch an beschriebener Stelle antreffen. Allerdings war dieser so gar nicht damit einverstanden, "in Gewahrsam" genommen zu werden. Der augenscheinlich erschöpfte Vogel war allerdings kaum noch flugfähig, sodass er durch geschicktes Vorgehen mit einer Decke eingefangen und in eine große Transportbox verfrachtet werden konnte. Anschließend wurde der Storch von der Polizei zu der Wildtierstation Sachsenhagen verbracht, wo das Tier wieder aufgepäppelt werden soll. Wenn alles gut verläuft, wird das Jungtier danach wieder zu seinem Storchennest in Petzen "entlassen"

