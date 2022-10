Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.10.2022

Goslar (ots)

Fahrraddiebstahl

Goslar. In der Zeit von Freitag bis Montag, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad der Marke Xtinct aus einer Garage in der Clausbruchstraße. Laut Angaben des 19-jährigen Geschädigten sei das Fahrrad nicht mehr fahrtüchtig gewesen. Dennoch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 245 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 05321-339-0 entgegen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung Goslar. Zwischen Donnerstag und Samstag manipuliert ein bislang unbekannter Täter die Bremsanlage eines Pkw Opel in der Kornstraße. Die 25-jährige Geschädigte bemerkt zudem, dass Bremsflüssigkeit selbst beim Nachfüllen direkt ausläuft und der Heckscheibenwischer abgebrochen wurde. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Goslar. In der Zeit von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 13.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Kellerfenster einer Schule in der Kösliner Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Widerstand und Beleidigung

Goslar. Am Donnerstagabend, gegen 20.50 Uhr, wurde die Polizei zur Klinik nach Goslar gerufen. Hier begehrten ein 21-jähriger Goslarer und sein 17-jähriger Bruder Einlass auf die Intensivstation, um einen Freund zu besuchen. Da beide Personen trotz Aufforderung des Klinikpersonals und der Polizei die Örtlichkeit nicht verließen, sollten sie dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Hierbei verhielt sich der 17-jährige Jugendliche aggressiv, beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte und leistete im Anschluss Widerstand. Da eine Vormundschaft des Jugendamts für den jungen Goslarer bestand, wurde er nach Rücksprache aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der 21-jährige Bruder konnte nach der Ausnüchterung ebenfalls die Polizeidienststelle verlassen.

Verkehrsunfall

Goslar. Am Donnerstag, gegen 09.00 Uhr, befuhr eine 65-jährige Frau aus Goslar mit ihrem Pkw die Danziger Straße. Hierbei überholte sie ein gerade anfahrendes Müllfahrzeug, übersah jedoch eine entgegenkommende 61-jährige Vienenburgerin in ihrem Pkw. Um eine Kollision zu verhindern, wurde durch den 59-jährigen Fahrzeugführer des Müllwagens eine Notbremsung eingeleitet. Hierbei verletzte sich der 31-jährige Trittbrettfahrer des Müllfahrzeugs leicht. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Verkehrsunfall

Goslar. Am Donnerstag, gegen 10.00 Uhr, wollte ein 31-jähriger Mann aus Wernigerode mit seinem Pkw von der B6 kommend bei der Abfahrt Sudmerberg nach links auf die Immenröder Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 41-jährige Goslarerin in ihrem Pkw, die aus Richtung Karoline-Herschel-Straße in Richtung B6 fahren wollte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Goslarerin und musste dem Krankenhaus Goslar zugeführt werden. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Verkehrsunfall

Goslar. Am Donnerstag, gegen 13.00 Uhr, befuhr eine 66-jährige Frau aus Bad Gandersheim mit ihrem Pkw die Ortelsburger Straße und wollte nach links in die Marienburger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 20-jährigen Goslarer, der in seinem Pkw die Marienburger Straße in Richtung Fliegerhorst befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 20-jährige wurde leicht verletzt in das Krankenhaus nach Goslar verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von etwa 3000 Euro.

Verkehrsunfall mit Fahrrad

Goslar. Am Donnerstag, gegen 13.10 Uhr, kollidierte ein 68-jähriger Fahrradfahrer aus Vienenburg auf der Dörntener Staße in Fahrtrichtung Stapelner Straße mit einem verkehrsbedingt haltenden Pkw VW. Durch den Aufprall wurde die rechte Fahrzeugseite des Pkw leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Der Radfahrer wurde leicht verletzt dem Krankenhaus Goslar zugeführt.

i.A. Holzhausen, PHK

