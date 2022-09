Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin nahm einem 65-jährigen Pedelec-Fahrer die Vorfahrt. Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt. Die 70-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag, 09.09.2022, gegen 12.20 Uhr, die Eigenstraße und übersah an der Kreuzung Hauptstraße / Rheinfelder Straße den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Pedelec-Fahrer prallte gegen den Kotflügel des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Pedelec-Fahrer in ein Krankenhaus. Nach Sachlage trug der Pedelec-Fahrer keinen Fahrradhelm. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell