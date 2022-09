Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Einbruch in Gartenhütte sowie Pkw aufgebrochen im Sommermattenweg

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 09.09.2022, auf Samstag, 10.09.2022, brach ein Unbekannter eine Gartenhütte im Sommermattenweg auf. Aus der Gartenhütte wurden wohl nur zwei Speiseeise sowie eine gelbe Einkaufstasche gestohlen. An einem in der Nähe stehenden Pkw wurde an der Beifahrertür die Fensterdichtung entfernt um die Seitenscheibe zu entfernen. Aus dem Pkw wurde eine blaue Geldkassette gestohlen, welche in einem Korb auf dem Beifahrersitz lag. In der Geldkassette befanden sich etwa 300 Euro Bargeld.

