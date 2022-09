Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Betrunkener irrt sich im Haus

Freiburg (ots)

Verwechselt haben dürfte ein Betrunkener am Samstagabend, 10.09.2022, sein Wohnhaus in einem Ortsteil von Stühlingen und schreckte die dort wohnende Familie auf. Diese meldete gegen 22:15 Uhr die Festnahme eines Einbrechers. Der deutlich alkoholisierte 31 Jahre alte Tatverdächtige wurde der Polizei übergeben. Dieser war durch geschlossene, aber nicht verschlossene Türe in das Haus gelangt und konnte im Flur von den aufgeschreckten Hausbewohnern festgehalten werden. Wie sich herausstellte, wohnte der Ertappte in der Nähe der Einsatzstelle. Da sich keine Hinweise auf eine Diebstahlabsicht ergaben, dürfte vielmehr eine Verwechslung des Hauses vorgelegen haben. Der Betrunkene wurde in die Obhut eines Bekannten übergeben. Strafrechtlich ganz irrelevant blieb sein Verhalten nicht. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch wurden aufgenommen.

