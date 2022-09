POL-FR: Klettgau: Mutmaßlich illegales Straßenrennen auf der B 34 zwischen einem Porsche und einem AMG-Mercedes - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 11.09.2022, sind in Bad Säckingen zwei Tatverdächtige mit gestohlenen Pedelecs erwischt worden. Dank eines verbauten Ortungssystems konnten die Räder im Wert von je 4000 Euro, die im Tagesverlauf beim Bahnhof entwendet worden waren, in der Innenstadt lokalisiert werden. Mit den Fahrrädern unterwegs waren zwei Männer im Alter von ...

