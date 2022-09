Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Fahrradfahrer geraten im Murger Weg aneinander - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.09.2022, gegen 18:20 Uhr, sind zwei Fahrradfahrer im Murger Weg in Bad Säckingen aneinandergeraten. Ein fahrradfahrender Jugendlicher soll im Bereich des dortigen Skater-Parks von einem Mann mit einem E-Bike absichtlich zu Fall gebracht worden sein. Der Jugendliche stürzte in eine Grünfläche, verletzte sich dabei nach dem derzeitigen Kenntnisstand aber nicht. Zwischen den beiden kam es dann zu einem verbalen Streit. Sie waren sich zuvor entgegengekommen. Der Grund des Streites ist bislang unklar. Der Mann auf dem schwarzen E-Bike soll ca. 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein, hat schwarz-graues lichtes Haar mit einer kahlen Stelle am Hinterkopf, leichten Bartwuchs und trug eine lange schwarze Arbeitshose sowie eine schwarze Jacke. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Mann mit dem E-Bike.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell