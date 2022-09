Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Kollision zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger - beide verletzen sich

Freiburg (ots)

Am Samstag, 10.09.2022, gegen 12:00 Uhr, sind in Murg ein Fahrradfahrer und ein Fußgänger kollidiert. Der 54 Jahre alte Radler hatte in der Hauptstraße den Gehweg befahren, als der 34-jährige Fußgänger hinter einem Fahrzeug hervor auf den Gehweg trat. Sie stießen zusammen, stürzten in der Folge und verletzten sich dabei. Der Fußgänger dürfte sich eine Frakturverletzung an der Hand zugezogen haben und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrradfahrer suchte selbstständig einen Arzt auf.

