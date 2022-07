Lippstadt (ots) - Am Donnerstag, um 12:00 Uhr, kam es an der Bodelschwinghstraße zu einem Unfall. Ein 55-jähriger Mann aus Lippstadt wollte mit seinem VW Polo von einem Parkplatz rückwärts auf die Straße setzen. Dabei übersah er einen vorbeifahrenden 50-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision und der Lippstädter Radler stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand leichter ...

