Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dahn-Reichenbach/Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Am Mittwoch, 11.05.2022, 13:00 parkte eine Kundin ihren grauen PKW VW T-Cross in einer eingezeichneten Parkbox auf dem Parkplatz des ALDI-Einkaufmarktes "An der Reichenbach" in Dahn. Zu diesem Zeitpunkt war der PKW unbeschädigt. Als sie um 14.00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrertür fest. Dieser dürfte durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden sein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zur Person des Unfallverursachers oder dem unfallverursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn unter der Ruf-nummer 06391/916-0 oder per Email (pidahn@polizei.rlp.de) entgegen./pidn

