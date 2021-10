Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbruch in Kindergarten

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl

Feldatal - Unbekannte entwendeten, in der Nacht vom 23. September auf den 24. September, zwei Batterien von Weidezaungeräten in der Gemarkung Köddingen. Bei dem Diebesgut im Gesamtwert von rund 200 Euro handelt es sich um eine Batterie aus einem Weidezaungerät der Marke "Patura" sowie eine Nassbatterie. Zur Tatzeit wurden die Batterien an einem Maisfeld sowie einer Rinderweide eingesetzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindergarten

Lauterbach - Ein Kindergarten im Holunderweg wurde in der Nacht zu Donnerstag (07.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ohne Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Gesamtsachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell