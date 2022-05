Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall zwischen Gabelstapler und Transporter

Hauenstein, Alte Bundesstraße (ots)

Am Dienstag, den 10.05.2022, gegen 10:20 Uhr kam es in der Alten Bundesstraße in Hauenstein zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall zwischen einem Gabelstapler und einem Kleintransporter. Demnach befuhr der Transporter die Alte Bundesstraße in Richtung Ortskern. In Höhe einer ansässigen Dachdeckerei fuhr der Fahrer eines Gabelstaplers, beladen mit langen Holzsparren den Betriebshof. Hierbei ragten die Sparren in etwa 2 - 2,50m Höhe in die Fahrbahn ein. Der Fahrer des Transporters übersah offensichtlich die Sparren und kollidierte frontal mit seiner rechten Fahrerkabine mit dem Hindernis. Am Transporter entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die herunterfallenden Sparren beschädigten einen geparkten Firmentransporter und kamen teilweise zu Bruch. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich befinden. /pidn

