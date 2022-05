Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann in der Wiesenstraße ausgeraubt

Pirmasens (ots)

Gestern um 20:30 Uhr wurde ein 67-jähriger Mann in Wiesenstraße, in der Nähe des Haupteinganges eines Einkaufsmarktes, Opfer eines Raubes. Der Geschädigte war mit seinem Einkaufstrolley am dortigen Geldautomat, als er plötzlich und unerwartet von zwei bislang noch unbekannten Täter zu Boden geschlagen wurde. Hierbei erlitt er Abschürfungen im Gesicht und an den Händen. Des Weiteren wurden durch die beiden Täter die Geldbörse sowie Tabak entwendet. Eine Personenbeschreibung konnte der 67-jährige nicht angeben, da die Täter nach dem Vorfall sofort in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

