Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: E-Scooter in der Hauptstraße gestohlen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag 06:30 und Montag 05:00 Uhr, entwendet ein unbekannter Täter einen schwarz-roten E-Scooter der Marke "Telefunken". Am Scooter war ein grünes Versicherungskennzeichen befestigt. Zuvor wurde der Roller durch den 46-jährigen Geschädigten im Kellerraum des Anwesens Hauptstraße 98 abgestellt. Der Schaden dürfte sich auf ca. 700 EUR belaufen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

