Polizei Pirmasens (ots) - Über die Rettungsleitstelle wurde am 07.05.2022, gegen 15:15 Uhr, ein brennender PKW an der Aral-Tankstelle in der Zweibrücker Straße gemeldet. Vor Ort angekommen konnte festgestellt werden, dass ein Opel Grandland X vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bereich des Motorraums Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr Pirmasens, die mit sechs Einsatzkräften vor Ort war, hatte den Brand ...

mehr