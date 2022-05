Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Brennender PKW auf Tankstellengelände

Polizei Pirmasens (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde am 07.05.2022, gegen 15:15 Uhr, ein brennender PKW an der Aral-Tankstelle in der Zweibrücker Straße gemeldet. Vor Ort angekommen konnte festgestellt werden, dass ein Opel Grandland X vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bereich des Motorraums Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr Pirmasens, die mit sechs Einsatzkräften vor Ort war, hatte den Brand bereits vor Eintreffen der Polizei gelöscht. |pips

