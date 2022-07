POL-SO: Einbruch

Lippstadt (ots) - Am Donnerstag, um 19:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Ostlandstraße/Berliner Straße zu einem schweren Unfall. Ein 67-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Seat Ateca auf der Ostlandstraße in Richtung Lipperbruch unterwegs. Nach Zeugenaussagen fuhr er in starken Schlangenlinien und mit sehr hohem Tempo. An der Kreuzung prallte sein Seat ungebremst auf einen dort an der Ampel wartenden 1er BMW. ...

