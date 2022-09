Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Pkw rutscht in Ampelanlage - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 10.09.2022, gegen 18.00 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Friedrichstraße in Freiburg und bog nach links in die Bismarckallee ein. Im Kurvenbereich verlor der Fahrer vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen schwarzen Pkw der Marke VW (Modell: Golf), stieß mit der rechten Fahrzeugseite mit einer Fußgängerampel zusammen und kam dort zum Stehen. Zu diesem Zeitpunkt warteten mehrere Fußgänger sowie Fahrradfahrer an der Ampel, verletzt wurde jedoch niemand.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (0761/882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, um den genauen Verlauf zu klären.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell