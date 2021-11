Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 16.11.2021 gegen 16:55 Uhr kam es an der Einmündung Kalkturmstraße/Koblenzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer nahm einem 54-jährigen Pkw-Fahrer die Vorfahrt. Letzter wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw des Verletzten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs in den o.g. Straßen.

