Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bundesautobahn 5 - Anschlussstelle Bad Krozingen: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 11.09.2022, gegen 11.00 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 5 an der Anschlussstelle Bad Krozingen zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Pkw der Marke Audi (Modell A4) befuhr die Bundesautobahn 5 in Richtung Basel, als ein schwarzer Pkw der Marke FCA (Modell Compass) an der Anschlussstelle Bad Krozingen auf die Bundesautobahn 5 in Richtung Basel auffuhr. Im Bereich des Beschleunigungsstreifens kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Pkws. Der genaue Unfallhergang ist bislang ungeklärt und der Sachschaden beträgt insgesamt rund 800 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Insbesondere wird nach einem Zeugen gesucht, der zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw den linken Fahrstreifen befahren haben soll.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell