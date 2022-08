Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck bei Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Am Donnerstag (25.08.2022) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bonner Innenstadt ein.

In der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr hebelten die Einbrecher die Wohnungstür im 1. Stock des Hauses auf der Straße Belderberg auf. Die Wohnräume durchsuchten die Einbrecher anschließend nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck konnten sie schließlich unbemerkt flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell