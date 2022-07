PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddiebstahl in Marxheim +++ Brand von Heuballen in Schwalbach +++ Verkehrsunfallflucht in Hofheim +++ Unfall mit gestohlenem Fahrzeug

Hofheim (ots)

1. Fahrraddiebstahl - Hofheim Marxheim, Rheingaustraße, Freitag, 22.07.2022 um 19:30 Uhr

Am Freitagabend kam es im Bereich der Rheingaustraße in Hofheim zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern. Der oder die Täter nutzten einen Augenblick der Unaufmerksamkeit der Eigentümer aus und entwendeten aus einer unverschlossenen Garage zwei E-Bikes. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Die Fahrräder hatten einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

2. Brand von Heuballen - Schwalbach am Taunus, Sportplatz, Samstag, 23.07.2022 von 00:32 Uhr

In der Nacht wurde die Polizei darüber informiert, dass es in einer Feldgemarkung hinter dem Sportplatz in Schwalbach am Taunus zu einem Brand von Heuballen gekommen ist. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand dennoch ein Sachschaden von rund 1000,- Euro. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

3. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Hofheim, Im Klingen, Samstag, 23.07.2022 um 00:34 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Fahrzeugführer beim Einparken einen PKW und entfernte sich vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfall beobachten und der Polizei melden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Unfallverursacher angetroffen werden. Der 36-jährige Fahrer stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss und musste zur Blutentnahme mit auf die Polizeistation Hofheim kommen.

4. Unfall mit gestohlenem Fahrzeug - Hofheim, Im Lorsbachtal, Samstag, 23.07.2022 um 03:58 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wollte sich ein Seat-Fahrer der Kontrolle der Hofheimer Polizei entziehen, nachdem dieser über eine rote Ampel gefahren ist. Dabei beschädigte er zwei weitere Fahrzeuge und konnte anschließend festgenommen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer ohne gültigen Führerschein fuhr und der Seat und die Kennzeichen zuvor gestohlen wurden. Es bestand außerdem der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Eine Blutentnahme fand auf der Polizeistation in Hofheim statt. Der Fahrer muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

