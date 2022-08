Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer - Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (23.08.2022) in der Nordstadt ereignete. Ein 11-jähriger Radfahrer war zur Unfallzeit gegen 13:50 Uhr vom Chlodwigplatz aus über den Fußgängerüberweg der Kreuzung Kölnstraße / Kaiser-Karl-Ring gefahren. Auf der Fußgängerinsel der Kreuzung angekommen, stieß der Junge mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer zusammen, der seinerseits aus Richtung der LVR-Klinik gekommen war. Der 11-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß über den Lenker und verletzte sich dabei. Der unbekannte Radfahrer, zu dem keine Beschreibungsmerkmale vorliegen, setzte seine Fahrt fort ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern bzw. ohne seine Personalien anzugeben. Die Mutter des 11-Jährigen zeigte den Unfall am Dienstagnachmittag auf der City-Wache an.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell