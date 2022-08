Polizei Bonn

POL-BN: Am 21. September Krimilesung im Rahmen einer Benefiz-Veranstaltung zugunsten des Weißen Rings im Polizeipräsidium Bonn mit dem Duo Hoeps & Toes

Bonn (ots)

Am 21. September Krimilesung im Polizeipräsidium Bonn:

Im Rahmen einer Benefiz-Veranstaltung zugunsten des Weißen Rings führt der Kulturverein der Bonner Polizei am 21. September 2022 eine Krimilesung mit dem Duo Hoeps & Toes durch.

"In "Die Cannabis-Connection" wofür wir eine Nomination für dem deutschen Glauser-Preis und der Crime Cologne Award erhielten, nehmen wir unsere Leser mit auf eine zunehmend dramatische Reise zurück in das tumultuarische Amsterdam der frühen Achtzigerjahre und in die heutige auf ganz andere Art spannungsgeladene politische Arena Berlins. Wenn die deutsche Regierung in 2023 beschließt, Marihuana und Haschisch zu legalisieren, kann die niederländische Cannabis-Mafia nicht tatenlos zusehen.", so das Duo. Auch bei der Cannabis-Connection-Tour erwarten das Publikum wieder Storys über Recherchen, spontane Dialoge über deutsch-niederländische Befindlichkeiten und natürlich nicht zuletzt spannende Thrillerpassagen. Die Presse findet: "Brillante Unterhalter am Werk!"

Der Kartenvorverkauf beginnt am 25. August sowohl bei der Buchhandlung Max & Moritz, Adrianstraße 163, 53227 Bonn-Oberkassel, Tel.: 0228 / 44 36 80 als auch beim Kulturverein.Bonn@polizei.nrw.de, Tel.: 0228 / 1510 36. Die Karten kosten 6 Euro.

Die Lesung am 21.09.2022 ist eine Veranstaltung im Rahmen des Son-derprogramms Aufgeschlagen! des Landes Nordrhein-Westfalen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell