Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschwindigkeitsmessungen am Lümernweg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Montagnachmittag (11.04.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh in der Zeit von 16.10 Uhr bis 21.15 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf dem Lümernweg in Wiedenbrück durch. Zuvor stellten die Beamten bei Messungen am Montagmorgen auf der B 64 bereits diverse Überschreitungen fest und ahndeten diese (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5194963). Auch am Nachmittag deckten die Polizeibeamten eine massive Zahl an Geschwindigkeitsverstößen auf.

Einen Höchstwert haben die Beamten bei einem Pkw-Fahrer mit 102 km/h bei erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Neben einem Bußgeld von 320 Euro erwarten den Fahrer ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte in Flensburg. Drei weitere Autofahrer müssen ebenfalls mit einem Fahrverbot von einem Monat, einem Bußgeld sowie zwei Punkte beim Kraftfahrtbundesamt rechnen.

308 Verkehrsteilnehmende mussten die Beamten bei den Geschwindigkeitsmessungen zur Absenkung des Geschwindigkeitsniveaus anhalten und verwarnen. Gegen die Verkehrssünder werden ordnungsrechtliche Verfahren eingeleitet. Zudem wurden jeweils Verwarngelder erhoben.

Die Geschwindigkeitskontrollen werden im Kreis Gütersloh konsequent und regelmäßig fortgesetzt, um das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig zu senken. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu schwersten Unfallfolgen!

