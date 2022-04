Polizei Gütersloh

POL-GT: Gemeinsame Präventionsarbeit ausgebaut - Polizei Gütersloh und Volksbank Bielefeld-Gütersloh in Kooperationspartnerschaft für die Kampagne "Sicher im Alter"

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Seit 2019 besteht zwischen der Kreispolizeibehörde Gütersloh und der Volksbank Bielefeld-Gütersloh eine Kooperationspartnerschaft im Rahmen der Präventionskampagne "Sicher im Alter". Hier finden seitdem Briefumschläge in den Bankfilialen Anwendung, die mit Handlungsanweisungen und Fragen für potentielle Opfer von Telefonbetrügern versehen sind (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4238329).

Gerade durch die perfiden Telefonbetrugsmaschen wie Schockanrufe, Enkeltrick oder falscher Polizeibeamte schaffen es hochprofessionelle Täterbanden immer wieder ältere Menschen um ihre ersparten Altersrücklagen zu bringen. Nicht selten gehen die Schadenssummen dann in die Zehntausende. In vielen Fällen werden diese Beträge vorher bei der Bank abgehoben.

Was aber, wenn potenzielle Opfer gar nicht mit den Bankangestellten sprechen müssen und das Geld stattdessen aus einem Schließfach holen?

Viele Bankfilialen sind heutzutage mit modernen Zugangssystemen ausgestattet. Diese ermöglichen es den Kundinnen und Kunden, in Schließfächern deponierte Wertsachen oder Bargeld abzuholen, ohne mit den Bankmitarbeitenden sprechen zu müssen. So bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bankfilialen, trotz guter Schulungen in Sachen Präventionsarbeit, keine Gelegenheit mögliche Betrugsdelikte zu verhindern.

Das Landeskriminalamt NRW hat dies erkannt und hat hierfür ein Plakat mit entsprechenden Warnhinweisen entwickelt. Darüber hinaus hat Kriminalhauptkommissar Marco Hein vom Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Gütersloh innovative Warnkarte erstellt. Beides zusammen soll zukünftig im Bereich von Schließfachräumen ausgehangen und -gelegt werden. So sollen mögliche Opfer weitergehend sensibilisiert und geschützt werden.

Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh wird ihre betreffenden Bankfilialen im Kreis Gütersloh zusätzlich mit diesen Warnplakaten und -karten ausstatten. Im Idealfall werden die darauf aufgedruckten Fragen noch vor Ort von den Betroffenen beantwortet und weitere tragische Fälle vollendeter Telefonbetrüge können dadurch verhindert werden.

Die Kreispolizeibehörde Gütersloh freut sich sehr, die gemeinsame Präventionsarbeit mit der Volksbank Bielefeld-Gütersloh ausbauen zu können. Für weitere Kooperationspartnerschaften mit interessierten Kreditinstituten stehen die Türen der Kreispolizeibehörde Gütersloh offen.

Bild (v.l.n.r.): Michael Deitert (Vorstandsvorsitzender Volksbank Bielefeld-Gütersloh, KHK Marco Hein (Kommissariat Kriminalprävention/ Opferschutz), EKHK Bernd Stehmann (stellvertr. Direktionsleiter Kriminalität)

