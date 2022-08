Polizei Bonn

POL-BN: Mit Haftbefehl gesucht: Polizei nahm 39-Jährigen am Kaiserplatz fest

Bonn (ots)

Ein Streifenteam der Bonner City-Wache hat am späten Mittwochabend (24.08.2022) gegen 23:30 Uhr am Kaiserplatz in der Bonner Innenstadt einen 39-jährigen Mann festgenommen. Eine Anwohnerin hatte zuvor ein Streitgeschehen von mehreren Personen vor ihrer Haustür gemeldet. Die eingesetzten Beamt:innen konnten vor Ort schließlich drei Personen antreffen. Gegen den 39-Jährigen, so das Ergebnis einer Personenkontrolle, lag ein Hauptverhandlungshaftbefehl des Amtsgerichts Königswinter wegen des Verdachts des Diebstahls vor. Daher wurde er in das Polizeigewahrsam im Präsidium in Ramersdorf gebracht. Heute wird der 39-Jährige zur Verkündung des Haftbefehls einem Richter vorgeführt.

