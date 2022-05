Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW

Lambsheim (ots)

Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug, einen Jeep Renegade am 13.05.2022 im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr - 20:30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Lambsheim am Fahrbahnrand geparkt abgestellt. Bei der Rückkunft zu seinem Fahrzeug musste er zwei große Kratzer auf der Motorhaube feststellen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

