Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vierköpfige Familie verletzt sich bei Auffahrunfall leicht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.09.2022, gegen 17:10 Uhr, hat sich eine vierköpfige Familie bei einem Auffahrunfall auf der B 34 in der Schmittenau von Waldshut-Tiengen leicht verletzt. Während der 41-jährige Vater und die zwei Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst selbstständig einen Arzt aufsuchen konnten, kam die 43-jährige Mutter mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein 60 Jahre alter Autofahrer war bei stockendem Verkehr dem Auto der Familie aufgefahren. Die Autos blieben fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5500 Euro.

