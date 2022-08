Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schaden größer als Beute

Vreden (ots)

Einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten Unbekannte bei einem Imbisseinbruch in Vreden. Um in das Gebäude an der Stadtlohner Straße zu gelangen, warfen die Täter eine Scheibe einer Seitentür mit einem Kanaldeckel ein. Im Inneren suchten sie augenscheinlich nach Wertsachen, mit mäßigem Erfolg. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montag, 08.08.2022, 18.00 Uhr, und Dienstag, 09.08.2022, 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

