POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrer nutzt Fußgängerüberweg und wird angefahren

Bocholt (ots) - Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Dienstag, 09.08.2022, in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 47-jähriger Bocholter war gegen 08.00 Uhr mit seinem Wagen auf der Viktoriastraße in Richtung Blücherstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Rheder Straße kam es zur Kollision mit der von links kommenden 59-Jährigen: Die Bocholterin hatte die Kreuzung in Richtung Münsterstraße ...

