Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weitergefahren

Borken (ots)

Beim Anfahren von Straßenrand ist eine Unbekannte in Borken gegen ein anderes Auto gefahren und anschließend geflüchtet. Das Geschehen spielte sich am Dienstag, 09.08.2022, gegen 10.35 Uhr auf dem Hoxfelder Weg ab. Eine Borkenerin war mit ihrem Wagen dort aus Richtung Burloer Straße kommend unterwegs. Ihren Angaben nach sei plötzlich ein schwarzer Kombi mit BOR-Kennzeichen gegen ihr Auto gefahren, der zuvor am Straßenrand gestanden habe. Am Steuer habe eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau gesessen. Diese habe rötliches Haar gehabt, das zu einem Zopf gebunden war. Die Polizei bittet die betreffende Fahrerin sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell