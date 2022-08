Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vandalismus trifft Testzentrum

Bocholt (ots)

Unbekannte haben an einem Corona-Testzentrum in Bocholt mutwillig Schaden angerichtet. Die Täter warfen mehrere Absperrgitter um, durchtrennten eine Absperrkette und entwendeten ein Verkehrsschild. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Dienstag, 09.08.2022, auf dem Parkplatz einer Schule an der Straße Unter den Eichen. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

