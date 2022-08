Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zeugen stoppen Flüchtigen

Vreden (ots)

Als der Wagen unfallbeschädigt nicht mehr weiterfahren konnte, stieg ein 30 Jahre alter Vredener aus und genehmigte sich zunächst einen Schluck aus einer Bierflasche. Zuvor war er am Montag, 08.08.2022, gegen 18.20 Uhr mit seinem Fahrzeug in Vreden in einen Vorgarten an der Eichenstraße gefahren und hatte den Zaun, Pflanzen und eine Pflasterfläche beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter bis zur Leipziger Straße: Da versagte die Technik und der Wagen blieb stehen. Zeugen hielten den Flüchtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bereits vor Antritt der Fahrt hatte der Vredener Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,7 Promille schließen ließ. So entnahm ein Arzt zwei Blutproben, um den Alkoholwert zum Unfallzeitpunkt exakt bestimmen zu können. Den Führerschein des Angetrunkenen stellten die Beamten sicher. Kraftfahrzeuge führen darf er bis auf weiteres nicht mehr. (db)

