POL-BOR: Gronau - Führerschein schon lange weg

Borken (ots) - Ein kurzer unbeaufsichtigter Moment reichte: Nur kurz hielt sich eine Frau am Dienstag, 08.08.2022, gegen 16.15 Uhr in einem Haus an der Straße Wilbecke in Borken auf. Ihre Handtasche hatte sie an ihrem Fahrrad hängen lassen. Als die Geschädigte zurückkehrte, fehlte ihre Geldbörse. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

mehr