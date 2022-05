Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fiat nimmt VW die Vorfahrt

Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr. Der 83-Jährige fuhr mit seinem Fiat in der Mörikestraße. Von links kam in der Friedrich-Ebert-Straße ein VW. Dessen 71-jähriger Fahrer hatte Vorfahrt. Ohne auf die Vorfahrt zu achten, fuhr der 83-Jährige los. In Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Dabei dreht es den VW und er kam von der Straße ab. Dort streifte er noch eine Laterne. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

In 17 Prozent der Verkehrsunfälle war im Jahr 2021 die Ursache auf Missachten der Vorfahrt, zurückzuführen. Zu hohe Geschwindigkeit war bei elf Prozent die Ursache, Fehler beim Abbiegen bei fünf Prozent und falsches Überholen bei vier Prozent. Das seien alles Ursachen, die auf Eile zurückzuführen seien, sagt die Polizei. Zusammen genommen mache damit Eile die Ursache von mehr als einem Drittel (37 Prozent) der Unfälle aus. Dabei sei der Zeitgewinn durch schnelles Vorankommen höchstens im Bereich weniger Minuten. Dafür aber würden Leben und Gesundheit anderer Menschen aufs Spiel gesetzt. Die Polizei mahnt deshalb zur Ruhe, Vorsicht und Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 0835481

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell