Ein haltendes Auto übersah am Montag bei Suppingen ein Autofahrer.

Gegen 7.30 Uhr fuhr der 45-Jährige mit seinem Land Rover auf der Landesstraße 1236 in Richtung B28. An der Einmündung zur B28 musste ein 18-jähriger Ford Fahrer verkehrsbedingt halten. Den übersah der Fahrer des Land Rover und fuhr ihm in das Heck. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

