POL-HB: Nr.: 0587 --Armbanduhr geraubt

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 06.08.2021, 13:20 Uhr

Im Ortsteil Kirchhuchting erbeuteten Unbekannte am Freitag eine Armbanduhr und verletzten dabei einen Senior leicht. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und sucht Zeugen.

Der 79-Jährige ging gegen 13:20 Uhr mit seiner Ehefrau über den Parkplatz eines Einkaufzentrums zu seinem Fahrzeug. Dabei wurde er von zwei Unbekannten an der Schulter gepackt und zu Boden geworfen. Die Räuber rissen ihm anschließend eine silberne Armbanduhr vom Handgelenk und rannten mit einem weiteren vermutlichen Komplizen in Richtung An der Höhpost weg. Der Senior wurde durch die Tat leicht verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte vor Ort behandelt.

Die Täter wurden als etwa 16 bis 18 Jahre alt, schlank und mit einem dunklen Teint beschrieben. Einer der Räuber war mit einem dunklen, der andere mit einem roten Shirt bekleidet. Beide trugen ein dunkles Cappy. Der dritte Jugendliche hatte ein türkisfarbenes Shirt an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 in Verbindung zu setzen.

