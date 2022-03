POL-HS: Polizeibericht Nr. 72 vom 13.03.2022

Wassenberg (ots) - Aus einem Pkw, der an der Forckenbeckstraße parkte, stahlen bislang unbekannte Personen einen Ipod. Die Tat wurde in der Nacht zu Donnerstag, 10. März, begangen. In derselben Nacht wurde aus einem an der Brunnenstraße parkenden Fahrzeug Bargeld entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

