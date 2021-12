Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer

Bisterschied (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Hauptstraße in Bisterschied zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 32-jährige Fahrer eines PKW stieß nach derzeitigem Ermittlungsstand, aufgrund von Unachtsamkeit, gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den Aufprall überschlug sich der PKW und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Mann konnte sich noch vor Eintreffen der verständigten Rettungskräfte aus dem PKW befreien und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. |pirok

